Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del NORM del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto i fratelli Fabio e Mirko Passamonti, di 27 e 31 anni, entrambi residenti in provincia di Roma, ma domiciliati a Olbia e con precedenti di polizia, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Intorno alle 22:00 è giunta al numero di Pronto Intervento 112 una segnalazione di una lite in via Imperia.

L’equipaggio, giunto sul posto, ha trovato i due fratelli che stavano litigando animatamente tra loro e uno dei due impugnava una mazza di legno con la quale stava cercando di colpire l’altro.

Mentre i militari tentavano di separarli, tranquillizzarli e identificarli, a un certo punto, i due si sono scagliati contro i carabinieri, cercando anche di colpirli con il bastone, tanto che la pattuglia è stata costretta a intervenire fisicamente per immobilizzare i due contendenti.

Durante lo scontro un militare è rimasto leggermente ferito al gomito destro e gamba sinistra e ne avrà per qualche giorno.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia in attesa della direttissima che si è tenuta nella mattinata odierna e nel corso della quale gli arresti sono stati convalidati.