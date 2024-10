Una lite in famiglia avrebbe portato al ferimento di una donna nella serata di ieri a Sassari. La 30enne sarebbe stata colpita con un coltello da cucina dal fratello. Non sono ancora chiare i motivi.

A dare l'allarme al 113 sono stati i vicini di casa dopo aver udito le urla provenire dall'abitazione della donna.

La ferita è stata trasportata in ambulanza in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni. Da accertare le eventuali responsabilità del fratello.