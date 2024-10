Un 46enne di Sassari è stato arrestato dagli agenti della Questura di Sassari nella serata di ieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La Volante della polizia è arrivata nell'abitazione dell'uomo intorno alle 21 di ieri, 6 novembre, nel quartiere di Latte Dolce. Lì era stata segnalata una violenta discussione tra marito e moglie.

A chiamare la polizia era stata la stessa donna che avrebbe raccontato di essersi allontanata di casa per qualche giorno dopo le continue minacce di morte ricevute dal marito. Era tornata successivamente per riprendere con sé i figli ma il padre aveva dato in escandescenza insultando anche la suocera che aveva fatto da tramite. L'uomo minacciava di non permettere che la donna portasse via i bambini se non si fosse presentata personalmente.

Nonostante l'intervento dei la tensione non è calata e così sono scattate le manette, oltre alla denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'arresto è stato convalidato ed è stato disposto per lui il divieto di avvicinarsi alle persone offese.