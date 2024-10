La polizia nella mattinata di ieri hanno arrestato S.E.M., 26enne pregiudicato, residente a Quartucciu, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e danneggiamento aggravato.

Intorno alle ore 10:40 una donna ha chiamato il Commissariato chiedendo l’intervento di una volante in quanto il fratello, a seguito di un acceso diverbio, stava minacciando il compagno con un coltello.

Gli operatori, giunti immediatamente a casa della stessa donna, hanno notato tutto il mobilio della casa a soqquadro e alcune cassette di frutta rovesciate.

La donna ha consegnando alla polizia il coltello utilizzato dal fratello per minacciare il compagno, specificando che i tre vivono tutti sotto lo stesso tetto e che la lite è scaturita a seguito di un rimprovero rivolto al fratello a seguito di problemi creati dal suo cane.

Secondo quanto raccontato dalla stessa donna, questo fatto ha causato una violenta reazione del giovane che ha sbattuto con forza una finestra, causando la rottura del vetro, che si è frantumato vicino alla sorella. A quel punto è intervenuto il compagno della donna ha tentato di calmare il giovane. Quest’ultimo però si è armato di un coltello a serramanico puntandolo al ventre dell’uomo e minacciandolo di dar fuoco al suo veicolo e di farlo uccidere da suoi conoscenti. L’uomo, approfittando di un attimo di disattenzione del ragazzo, lo ha disarmato riuscendo a immobilizzarlo sino all’arrivo degli agenti.

S.E.M. è già stato denunciato in precedenza dagli Agenti del Commissariato per gli stessi reati.

Su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.