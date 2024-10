Mattinata movimentata a Sassari, dove un gruppo di migranti si è scontrato con alcuni residenti del quartiere di Latte Dolce e di Santa Maria di Pisa.

Il fatto è avvenuto in via Leoncavallo attorno alle 13 di oggi, 27 ottobre. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le ambulanze del 118 per soccorrere due migranti rimasti feriti, uno dei quali è stato accompagnato al pronto soccorso.

I carabinieri indagano per capire cosa abbia generato gli scontri. Pare che già nei giorni scorsi ci fossero stati contrasti fra le due fazioni.