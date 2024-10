La polizia ha sequestrato 7 fucili, 1 kg di polvere da sparo e nr. 38 cartucce a un cacciatore di 46 anni di Cabras a seguito di una lite avvenuta lo scorso 17 dicembre tra due cacciatori.

Secondo la ricostruzione degli agenti, durante una battuta di caccia l’uomo avrebbe causato il litigio perché non rispettava le distanze minime, nonostante gli inviti ad allontanarsi da parte della controparte. Inoltre, il 46enne, avrebbe minacciato, inseguito e continuato, anche al termine della battuta, il suo comportamento aggressivo nei confronti di un cacciatore dell’altro gruppo

Il sequestro cautelare delle armi e relative munizioni detenute in casa dal 46enne è scattato in quanto “il soggetto – si legge in una nota della polizia - dimostrava di non essere non più in possesso delle qualità morali per la detenzione delle armi”.