Alle prime ore dell’alba i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso l’area parcheggi del Cavalluccio Marino del lungomare Poetto, dove un studente cagliaritano classe 1998, interveniva in una lite tra due ragazzi al fine di riportarli alla calma, ma non riusciva nell’intento, e anzi veniva colpito ripetutamente da colpi di arma da taglio all’addome.

L’aggressore si dileguava con l’arma da taglio immediatamente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto intervenivano i sanitari del 118 che trasportavano la vittima dell’aggressione presso l’ospedale Marino dove si trova tuttora in osservazione e non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso.