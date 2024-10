Lite e accoltellamento all'interno del campo nomadi di Carbonia. Una donna di 27 anni ha ferito al ventre un 28enne, suo cugino e testimone di nozze.

Il giovane è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto durante una lite fra il giovane e il padre della ragazza, anche se nella richiesta di aiuto al 112 la 27enne ha dichiarato di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte della vittima e di essersi difesa.

Una volta arrivati al campo nomadi i carabinieri hanno provato a ricostruire tutta la vicenda, ma si sono scontrati con l'omertà dei presenti. La donna e i familiari sono irreperibili, si erano già allontanati prima dell'arrivo dei militari.