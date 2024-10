A Riccione un ragazzo campano ha staccato l'orecchio con un morso a un 21enne di Serrenti.

La lite avvenuta in strada è iniziata intorno alle 5 della mattina, quando uno dei cagliaritani ha regalato una rosa a una ragazza che si trovava in compagnia di un gruppo di partenopei.

Per questo ragione è scoppiata una prima rissa, in cui uno dei ragazzi di Cagliari avrebbe riportato un taglio sul labbro. In seguito un 22enne campano ha lanciato primo una bici contro uno dei ragazzi cagliaritani e poi si è scagliato contro Cristian Saiu: gli ha morso l’orecchio staccandogliene un pezzo.

L'aggressore è stato arrestato oggi all'alba, al ferito, invece, i medici hanno prescritto una prognosi di 15 giorni.