L'Istituto tecnico "Enrico Fermi" di Ozieri si metterà in vetrina, il 10 gennaio alle 16.30, in occasione della presentazione dell'offerta formativa.

Nell'aula magna del Cantaro il dirigente scolastico e i docenti incontreranno i genitori degli alunni delle scuole medie per illustrare caratteristiche e particolarità dei diversi corsi proposti e la loro offerta formativa.

Il "Fermi" di Ozieri è da sempre un'eccellenza del territorio dal punto di vista formativo ed educativo. Una struttura che può contare sull'esperienza di docenti capaci di traghettare gli studenti attraverso gli anni più delicati della crescita preparandoli per rispondere al meglio alle esigenze del mercato del lavoro.

I corsi in programma per l'anno scolastico 2020/2021 sono:

Biotecnologie sanitarie

Agrario, Agroalimentare e Agroindustria

Informatico e Telecomunicazioni

Bioarchitettura e Design

L'appuntamento in programma il 10 gennaio sarà un'ottima occasione per approfondire la conoscenza dei corsi, acquisire informazioni e comprendere meglio quale sia la soluzione ideale per i giovanissimi studenti.