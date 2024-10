L'Istituto Ipsia, Agrario, Nautico, Alberchiero e SocioSanitario Ianas di Tortolì riapre nonostante lo stop imposto dalla Regione Sardegna che, pur essendo in zona gialla, ha stabilito di far rientrare gli alunni delle superiori in classe dal primo febbraio. Dopo la pubblicazione del Dpcm, che da l'ok per il rientro nelle aule nella misura del 50% e fino al 75%, il dirigente scolastico dell'istituto ogliastrino ha agito diversamente.

Il preside Gian Battista Usai ha scritto al prefetto di Nuoro per comunicare il riavvio delle lezioni. Sono così tornati in presenza circa 400 degli 800 studenti dei diversi plessi scolastici.

"La scelta dipende esclusivamente dal Dpcm - spiega all'ANSA Usai - mentre l'ordinanza regionale è un solo atto amministrativo". Nella circolare interna pubblicata sul sito dell'istituto, il dirigente ringrazia il personale "per la collaborazione", ricordando "a tutti la necessità di seguire, se possibile in modo ancor più rigoroso, i protocolli di comportamento stabiliti dal Regolamento pubblicato sul sito dell'Istituto fra i quali l'uso continuo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro e il ricorso sistematico al lavaggio o sanificazione delle mani".