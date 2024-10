L'Istituto superiore "Alessandro Volta" di Nuoro attiverà i corsi serali per il conseguimento del titolo dei diplomi di istruzione superiore.

I corsi serali si articoleranno in tre moduli: 1° biennio, 2° biennio e conseguimento del titolo, per un totale di tre anni.

I corsi offrono il conseguimento del diploma a tutte le persone che non hanno avuto modo di conseguire il titolo per motivi di lavoro, tempo, famiglia e altre difficoltà, o disoccupati per i quali può divenire un'occasione per acquisire un titolo spendibile nel mercato del lavoro.

Pertanto il personale è a disposizione per consentire a tutti di poter raggiungere l'obiettivo in un breve periodo di tempo, considerando le esigenze lavorative e personali degli alunni. Le lezioni si terranno a Nuoro in via Pietro Mastino 50. 

Per la consultazione del piano di studi, modulistica e pre iscrizione, rivolgersi allo sportello INFORMACITTADINO del Comune di Ottana

I corsi consisteranno in:

SERALI IPSIA

- Diploma di Manutenzione e assistenza tecnica

- Qualifica di Operatore elettrico - installatore di apparecchiature elettriche civili e industriali

- Qualifica di Operatore elettrico - installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali





SERALI AGRARIA

- Diploma in Agraria, Agroalimentare e industria

- Articolazione produzione e trasformazioni

- Articolazione gestione dell'ambiente e del territorio





SERALI SERVIZI SOCIO SANITARI