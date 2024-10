Oggi, in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, ripercorrere la storia e ricordare la Grande Guerra, porta inevitabilmente in Sardegna, all'importante contributo fornito dalle migliaia di Sassarini che furono impegnati al fronte. Non dimentichiamo, infatti, che durante questo conflitto vennero sterminate intere generazioni di sardi e che il loro merito e il loro coraggio sono dimostrati dal conferimento delle medaglie d'oro al valor militare alla bandiera dei Reggimenti della Brigata Sassari.

Nella settimana appena trascorsa, anche Osilo ha voluto rendere omaggio agli "intrepidi fanti sardi", che hanno contribuito a creare l'Italia in cui ora noi viviamo, con la presentazione del libro AVANTI MARSCH! di Giovanni Follesa e Rossana Copez, avvenuta nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo, alla presenza del Dirigente Scolastico Maria Paola Pintus, del Comandante del 152° Reggimento Fanteria "Sassari", Raffaele Vladimir Forgione e del Vice Sindaco, Antonello Pintus.

L'evento, organizzato con la collaborazione della Libreria Labirinto di Alghero e inserito nell'ambito del Festival Letterario "Oltre le righe", ha visto coinvolti gli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado, i quali si sono cimentati con grande impegno oltre che nell'intervista allo scrittore Giovanni Follesa e nel reading di passi significativi del suo libro, anche nella preparazione di un bellissimo book trailer.

Dalla presentazione del libro fatta dai ragazzi, sembrerebbe che AVANTI MARSCH! abbia il potere di far conoscere ai giovani la Prima Guerra Mondiale senza la pesantezza dei manuali di storia. Come ha specificato l'autore, non si tratta di un libro di storia in senso classico, ma di un libro di storie che fa emergere "le persone" che nei citati manuali sono soltanto dei numeri e che permette alle vicende storiche di affiorare attraverso le voci, i sentimenti e le emozioni di coloro che la guerra l'hanno fatta davvero.

Il Festival "Oltre le righe" è arrivato alla seconda edizione e quest'anno ha come tema il viaggio in tutte le sue forme, da quello reale a quello mentale. In AVANTI MARSCH! si perviene alla conoscenza del periodo storico che va dal 1915 al 1918 attraverso un viaggio nel tempo e nello spazio che i protagonisti effettuano nelle trincee italiane e austriache.

La Prima Guerra Mondiale, come tutte le guerre, si è accanita su tutti, soldati degli eserciti belligeranti e civili. Gli studenti, pertanto, hanno proiettato alla fine dell'evento una slide con un messaggio di pace e sottolineato quanto sia importante mantenere la memoria viva sulla brutalità della guerra per fare in modo che certi avvenimenti tragici non debbano più accadere.