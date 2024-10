Alcuni nomi e cognomi con a fianco altrettante croci, sono apparsi su un muro del cimitero di Oliena (Nuoro) nei giorni scorsi. Un messaggio di morte che arriva a 20 anni dalla prima lista vergata sempre sui muri del cimitero, con i nomi di "condannati a morte" alla quale seguì una lunga scia di omicidi inquadrabile come faida.

Le scritte sono già state cancellate, ma la notizia, anticipata dall'Unione Sarda e confermata all'ANSA dalle forze dell'ordine, getta nella paura il paese ai piedi del monte Corrasi che teme di rivivere un'altra stagione di delitti. Tutto questo quando è recentissimo in paese l'ultimo fatto di sangue: l'allevatore Tonino Corrias è stato freddato in pieno centro nel gennaio scorso dopo essere salito nella sua auto per andare al lavoro. Sulle nuove scritte apparse nei giorni scorsi indagano i Carabinieri.