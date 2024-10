5 persone indagate e diversi terreni messi sotto sequestro per un totale di 33.000 metri quadrati nel corso dell'operazione denominata "Idra 2014" e portata avanti dalla Guardia di Finanza in Sardegna.

Le fiamme gialle hanno infatti individuato nell'isola una serie di siti adibiti a discariche abusive dove venivano gettati materiali tossici e dannosi per l'uomo e per l'ambiente come lastre di amianto, batterie di auto, bombole di gas, elettrodomestici e pneumatici.

Le aree adibite a discariche si trovano ad Assemini, Maracalagonis, Sassari, Alghero, Girasole, La Maddalena e San Giovanni Suergiu.