Prosegue il ricco calendario delle manifestazioni di “Golfo Aranci mon amour un'estate senza fine - 2017”.

Questa sera, 24 agosto, l’appuntamento è con “L’Isola in Gallura”, evento organizzato da “Una scuola sarda” di Nuccio Merone, in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di far vivere e regalare ai numerosi turisti e visitatori la magia e il mistero che si racchiude dietro le maschere tradizionali dell’Isola di Sardegna.

Alle 19:30 si terrà l’apertura del villaggio delle tradizioni, dove sarà possibile gustare il torrone caldo in cialda di Tonara e il sorbetto di Aritzo, Sa Carapigna.

Alle 22:00, lungo via Libertà (dal civico 174) partirà la sfilata delle maschere tradizionali. Protagonisti del grande evento i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana, Thurpos di Orotelli, Su Bundu di Orani, Sos Corongiaiu di Laconi e Sos Cotzulados di Cuglieri. I gruppi arriveranno al Piazzale La Piccola e si esibiranno sul palco.