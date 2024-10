In data odierna, su un totale di 23 incendi occorsi sul territorio regionale dei quali due risultano boschivi, si segnalano 7 roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio.

Riepilogo:

1 - Incendio in agro del Comune di Monti, località Sa Cialda, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Monti, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Limbara. Sul rogo sono intervenute anche le squadre delle Compagnie barracellari di Monti e Telti. L’incendio ha percorso una superficie di pascoli arborati e cespugliati e macchia. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.



2 - Incendio in agro del Comune di Monti, località St.zi Attasidu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Monti, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalla base elicotteristica del CFVA di Limbara. Sul rogo e' intervenuta anche la squadre della Compagnia barracellare di Monti. L’incendio ha percorso una superficie di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.



3 - Incendio in agro del Comune di Sassari, località C.se S. Giorgio, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sassari, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalla base elicotteristica del CFVA di Bosa. Sul rogo sono intervenuti le squadre delle Compagnie barracellari di Sassari e Porto Torres ed i volontari della Protezione civile di Olmedo. L’incendio ha percorso una superficie di pascoli nudi e risulta spento.

4 - Incendio in agro del Comune di Pabillonis, località C. Diana, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. Sul luogo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Sanluri e delle associazioni di volontariato di Guspini. L’incendio ha percorso una superficie di aree agricole e le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.

5 - Incendio in agro del Comune di Suni, località Nuraghe Salisarda, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Bosa. Inoltre, dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu è intervenuto il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero biturbina "Super Puma" che consente il trasporto di personale ed attrezzature aggiuntive importanti. Sul rogo sono intervenuti il personale dell'Agenzia Forestas - cantiere di Bosa e il personale delle Compagnie Barracellari di Bosa e Tinnura. L’incendio ha percorso una superficie di seminativo, uliveto e vigneto per circa 4 ettari ed è stato soppresso.

6 - Incendio in agro del Comune di Serdiana, località Mitza S'Orru, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto. Sul rogo sono intervenuti i volontari dell'associazione di volontariato Orsa S. Lucia di Monastir. L’incendio ha percorso una superficie di incolto e altro per circa 1 ettaro e mezzo. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.

7 - Incendio in agro del Comune di Siliqua, località Riu Is Piringinus, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Marganai e Pula. Sul rogo sono intervenuti i volontari delle associazione di volontariato di Siliqua e Villamassargia. L’incendio ha percorso una superficie di incolto di circa 1 ettaro. Operazioni di spegnimento tutt'ora in corso.