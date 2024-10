Quattro appuntamenti in video per catturare le voci, i suoni, le danze e colori di un’isola in festa, e riportare al centro della scena le suggestioni che mescolano gli elementi di una cultura secolare e nuove sonorità con il coinvolgimento di gruppi di ballo, musicisti, interpreti e protagonisti del folklore e dello spettacolo riuniti in un contesto antologico che ripercorre le tappe significative di un viaggio senza tempo e vissuto tra la gente.

Note di Sardegna accende i suoi riflettori ogni venerdì sera alle 21.00 per riempire uno spazio di contenuti che fanno di questa terra un luogo unico e straordinario. Il programma si articola sul piano di un racconto che attraverso lo spettacolo della rappresentazione riannoda i fili della memoria, tra i sentieri di un’appartenenza.

Le danze coreografiche di Busachi, Usini, Uta, Ovodda, Monti si alterneranno ai canti di Seneghe, Oniferi, Orgosolo, Orosei, Tonara, solo per citare alcune delle località rappresentate dalle associazioni che animano e onorano il percorso di una tradizione viva e divulgata con passione.

Il format televisivo, trasmesso sulla piattaforma Sardegna Live, sarà arricchito dall’esibizione di alcuni dei cantanti più amati del panorama musicale isolano come Maria Luisa Congiu, gli Istentales, i Bertas, i Tazenda, Maria Giovanna Cherchi. Il conduttore Giuliano Marongiu darà spazio anche ai nuovi volti che si affacciano per arricchire la scena con proposte inedite e innovative.

Il Progetto, promosso in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, offre inserti di approfondimento che vanno dalla poesia di Peppino Mereu ai Carnevali di Sardegna, dai ritratti dei grandi del passato al racconto delle feste e degli eventi che si organizzano nell’isola come il lungo cammino processionale di Sant’Antonio di Arbus alla frazione di Santadi, il Palio degli Asinelli di Ollolai, la Rassegna Enogastronomica Pan’e saba di Maracalagonis, con ospiti e testimonianze che andranno ad arricchire la formula del contenitore televisivo.