Sarà Vanessa Roggeri la protagonista dell’appuntamento odierno (6 agosto) de "L’isola dei libri" a Carloforte.

L’ormai famosa scrittrice cagliaritana presenterà alle 20,30, in via Duca San Pietro, la sua opera “La cercatrice di corallo”, edita dalla casa editrice “Rizzoli”. Attraverso in dialogo con Giusy Cienzo, la Roggeri illustrerà la storia di Regina, abile cercatrice di corallo che non ha ancora conosciuto l’amore.