Gabriella Turnaturi, Cristina Caboni e Lea Melandri saranno le protagoniste dei prossimi appuntamenti con "L'isola dei libri", in corso di svolgimento a Carloforte. Sabato 28 luglio alle 20.30, in via Magenta, la sociologa Turnaturi, assieme a Rosa Cutrufelli, presenterà presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Non resta che l’amore- Paesaggi nei sentimenti italiani”, edito dal Mulino e vincitore del Premio Morante 2018 per la saggistica.

Domenica 29 alle 20.00, in via Caprera, la Caboni parlerà del suo ultimo lavoro “La rilegatrice di storie perdute”, edito da Garzanti. Dialogherà con l’autrice Giusy Rombi.

Lunedì 30 alle 20,30 in via Marchese di Rivarolo, sarà la Melandri con il suo “Alfabeto d’origine”, pubblicato nel 2017 per la casa editrice "Neri Pozza". A dialogare con Lea Melandri sarà Giovanna Vitiello.