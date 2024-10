Quale miglior modo per celebrare “Sa Die de sa Sardigna” se non “In sos logos de Angioy”?. Domenica 28 aprile l’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari ha promosso una nuova tappa del percorso di turismo identitario legato ai luoghi che hanno caratterizzato la sarda rivoluzione di fine Settecento.

L’iniziativa, frutto della collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Regione Sardegna avrà luogo a Santu Lussurgiu, centro dell’oristanese dove l’Alternos ebbe tanti amici. Si partirà alle 10.00 dal piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Alle 10.30 è in programma la passeggiata “narrativa” nel centro storico. Alle 12.00 si potrà visitare il museo etnografico. mentre alle 12.40 ci si sposterà a San Leonardo di Siete Fuentes per il pranzo al Sacco nell’area attrezzata e, alle 15.00, per la visita alla chiesa e al borgo circostante.

Il tutto sotto l’attenta guida dell’archivista Stefano Alberto Tedde, del filosofo Antonello Nasone e dell’archeologa Giuseppina Ruggiu. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai numeri di telefono 079230268 e 3662085483.