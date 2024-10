Chi disse MILF, disse Lisa Ann. E tra poco il sogno erotico di migliaia e migliaia di giovani di tutto il mondo sbarcherà in Italia per un tour che toccherà Torino (22 giugno), Cuneo (23 Giugno), Venezia (29 giugno), Vicenza (30 giugno), Bucarest - Romania (6 luglio), Monza e Brianza - Lissone (7 luglio), Sardegna – Sanluri (13 Luglio), Firenze (14 luglio), Roma (19 Luglio). Queste le città e le location in cui è pronta a sbarcare Lisa Ann grazie all’ennesima brillante iniziativa della ex-showgirl Alexia Mell e D.G. con la loro Fantasy Studio.

Nata e cresciuta in Pennsylvania, la procace e 'matura' diva XXX proviene da una famiglia di chiare origini italiane. Inizia a “mostrarsi” già a 16 anni, quando si esibisce come ballerina in alcuni locali notturni.

A vent’anni, dopo aver conseguito la specializzazione in assistenza odontoiatrica, si trasferisce a Los Angeles per entrare definitivamente nel mondo dell’adult entertainment. In America raggiunge la celebrità assoluta quando lavora nel set del film “Who’s Nailin Paylin?” – presentato il giorno delle elezioni – parodia della candidata repubblicana Sarah Palin.

Questa non sarà l’unica parodia lanciata da Ann, vera e propria esperta nella categoria. Nel 2010, insieme a Nikki Benz e Sean Michaels, viene scelta per condurre gli XRCO Awards e appare in un annuncio di servizio pubblico diretto da Michael Whiteacre per la Free Speech Coalition, con tema la violazione del copyright dei contenuti per adulti.

LE BATTAGLIE PER I DIRITTI CIVILI DELLE DONNE DI LISA ANN

Nell’ottobre del 2010 un episodio che per forza di cose non lascia indifferente Lisa Ann e che le apre di riflesso un mondo nuovo. Un suo collega di film hard riceve la diagnosi positiva all’HIV: da quel momento la stupenda Ann decide che avrebbe girato scene solo ed esclusivamente con l’uso dei profilattici.

Ma non solo, perché l’intraprendente MILF americana per antonomasia si fa promotrice di una campagna che incoraggia i suoi colleghi di set al costante uso del condom. Due anni dopo, nel 2012, chiese addirittura di intervenire legalmente per l’uso del preservativo nei film porno.

La carriera di Lisa Ann da allora è in continua ascesa, tanto che nell’aprile del 2013 il New York Post la incorona riportando la notizia che sulla piattaforma Pornhub proprio la Ann è l’attrice pornografica femminile più ricercata.

Attenta ai diritti delle attrici della sua categoria, Lisa si è dedicata anche ad attività di coraggiosa denuncia: pone all’attenzione generale, infatti, il fatto che le sue colleghe sono maggiormente remunerate per le scene con attori di colore, anali e di gruppo.

Si impegna, inoltre, per il riconoscimento di pensione e assicurazione sanitaria agli attori porno. Nel 2014, però, con una lettera scritta di proprio pugno e pubblicata sul suo profilo Facebook, annuncia il suo ritiro come attrice pornografica. La fine di ogni cosa per lo sconforto generale dei suoi fans? No, è un falso campanello d’allarme, perché a gennaio la sua carriera riprende.

Insomma, un turbinio di emozioni che rispecchiano e riflettono la carriera di un’attrice destinata a far parlare di sé sempre e comunque, apripista del genere MILF, tra i più amati nell’intero globo.

Adesso il fascino di Lisa Ann potrà essere ammirata anche nel Belpaese, curve che scaleranno le gerarchie italiche delle più desiderate grazie anche alla Fantasy Studio Agency, di Alexia Mell e il marito D.G., che ha portato in Italia l'attrice americana, sempre attenta ad esaudire i desideri dell’esigente popolo italiano della notte.