Coro e Orchestra del teatro Lirico di Cagliari tornano a suonare e provare. Nel Teatro riprendono oggi le attività artistiche in totale sicurezza. E' tra le prime fondazioni lirico sinfoniche in Italia a riaprire le porte a tutti i lavoratori.

I musicisti sono impegnati da stamattina con le prove a porte chiuse nelle diverse sale, in vista dei prossimi programmi. Dopo tre mesi di stop dovuto all'emergenza Covid, il Lirico accoglierà nuovamente il pubblico a metà luglio con "un festival estivo che, con cadenza settimanale, proporrà concerti all'aperto nella grande piazza Nazzari adiacente al Teatro", ha annunciato il sovrintendente del teatro Lirico di Cagliari Nicola Colabianchi che oggi è rientrato in teatro.

Una serie di concerti verranno registrati e trasmessi in streaming dal sito web del Teatro Lirico. Il sovrintendente commenta: "Dopo circa tre mesi di sospensione il Teatro Lirico di Cagliari riprende oggi l'attività. Desidero ringraziare sentitamente, insieme al Presidente della Fondazione Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari, il Presidente della Regione Christian Solinas per la sensibilità e per l'attenzione dimostrate nei confronti della cultura e dei lavoratori di questo settore - ha detto Colabianchi che invita "l'affezionato pubblico sardo, come sempre, ad essere vicino al proprio Teatro con presenze assidue e numerose, nella certezza che le importanti misure sanitarie e di prevenzione adottate garantiranno la totale sicurezza sia degli spettatori che dei lavoratori".