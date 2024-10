Arrivano i soldi per chi, a causa dell’emergenza sanitaria, ha avuto gravi disagi economici. Con determina del dirigente dei Servizi Sociali è stata impegnata e liquidata la somma di 40.947,92 euro. Di questi 5.389,55 euro come integrazione della prima mensilità del contributo “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia Sars-CoV-2”. La somma verrà divisa le 11 famiglie beneficiarie.

La somma restante di 35.558,37 euro verrà versata a 53 beneficiari come somma relativa alla seconda mensilità del contributo “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia Sars-CoV-2”.

Il Comune fa sapere che 6 beneficiari sono in attesa di conoscere responso e importo della Cassa integrazione e 11 beneficiari per la seconda mensilità non hanno diritto al contributo poiché il loro reddito relativamente al periodo 23 marzo 2020 e 22 aprile 2020 è superiore al limite previsto dalla norma di riferimento.