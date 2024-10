In occasione del ventennale della manifestazione “Il Presepe nel rione” a Fonni, ideata dalla professoressa Rita Soddu, allora assessore alla cultura, l’amministrazione comunale, guidata da Daniela Falconi, ha organizzato per domani 5 gennaio, alle ore 18, presso i locali del CEAS, un incontro per festeggiare questa ricorrenza.

“Anche noi quest’anno abbiamo voluto riproporre “Il Presepe nel rione” che come sempre ha visto l’interesse dei fonnesi che si sono adoperati con grande impegno per la perfetta realizzazione degli stessi. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo per la realizzazione dei presepi, così come tutti gli ex sindaci che hanno portato avanti la manifestazione”.

Con i loro vent’anni alle spalle anche gli stessi presepi sono espressione degli antichi valori di una comunità che trova sempre occasione per riproporli.