Si terrà domani tre marzo la prima delle quattro giornate del progetto Scuola e Volontariato per le scuole di Sorgono e Desulo.

Il progetto, volto alla diffusione della cultura del volontariato tra le nuove generazioni, è promosso dal CSV Sardegna Solidale e viene realizzato con il supporto delle ventotto Associazioni di Volontariato afferenti al Sa.Sol Point numero 15 di Sorgono.

La referente del CSV Sardegna Solidale, Angela Congera, del Sa.Sol Point, Giuseppina Demuru e il coordinatore delle attività Nino Catzula, hanno incontrato i rappresentanti delle varie associazioni e i referenti scolastici per il progetto per coordinare le attività degli incontri coi ragazzi, stabilendo la necessità di fissare tre incontri per la formazione teorica e una giornata conclusiva in cui incontrare contemporaneamente i tre Istituti coinvolti.

Domani tre marzo ore 11:30 presso l’Istituto Professionale dell’Agricoltura in Località Suttacresia Sorgono, si terrà il primo incontro con circa sessanta ragazzi delle quarte, referente scolastico per il progetto Zedde Maristella.

Venerdì quattro marzo ore 10:30 si terrà il secondo incontro presso il Liceo Scientifico F.lli Costa Azzara, Corso IV Novembre 1, referente scolastico per il progetto Mattu Anna.

Il sedici marzo ore 9:30, presso l’Istituto Professionale di Stato Commercio e Turismo in via Cagliari a Desulo, si terrà il terzo incontro coi ragazzi e la referente scolastica per il progetto Abis Anna.

Durante i primi incontri si daranno alcuni cenni storici e riferimenti normativi rispetto al volontariato, faranno seguito le testimonianze dei volontari che presenteranno le loro attività quotidiane di volontariato.

L’obiettivo è far conoscere il valore e l’importanza del volontariato ai giovani e raccontare le realtà associative del territorio.

Verrà realizzata poi un’ultima giornata pratica in cui circa centoventi ragazzi provenienti dai tre Istituti di Istruzione Superiore potranno partecipare attivamente in attività di volontariato: dalle simulazioni di antincendio e gestione cucina da campo per il settore della Protezione Civile, alla simulazione delle manovre di rianimazione cardio polmonare per il settore Sanitario, alla dimostrazione di una campagna informativa di prevenzione oncologica, o l’importanza della donazione del sangue ed organi.