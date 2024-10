"La pastorizia sarda è in ginocchio. Il dramma della lingua blu non ha risparmiato le aziende che si ritagliano sul territorio.Nel Sulcis Iglesiente, ad esempio, le cifre sul virus sono davvero spaventose. Migliaia di pecore morte negli ovili, aborti a non finire e capi che restano invalidi. La Regione deve provvedere a tutelare il mondo agropastorale".

E' la presa di posizione del consigliere regionale Gianluigi Rubiu (Udc) che ha inviato una richiesta urgente all'assessore dell'agricoltura Elisabetta Falchi.

"In pochi giorni una doppia beffa – aggiunge l'esponente dello scudocrociato – Prima la cancellazione di oltre 25 milioni di euro previsti per il completamento degli indennizzi causati dalla mancata vaccinazione da parte della Ragioneria dello Stato, poi l'inchiesta sui vaccini partita dalla Procura di Roma. Un duro colpo per le aziende zootecniche isolane. Uno scandalo per quanti ancora oggi tentano di risollevarsi da un'epidemia che ha devastato le greggi isolane".

Un vero e proprio schiaffo che suona come una beffa per i pastori isolani.

"Non è bastata la strage di oltre 100 mila pecore, seimila aziende coinvolte ed oltre 300 mila capi che hanno dovuto fronteggiare la malattia – rileva Rubiu – Una catastrofe che, soprattutto nel territorio del Sulcis Iglesiente, ha di fatto portato alla desertificazione del patrimonio ovino presente nel territorio. Tantissime aziende non solo sono state decimate dal morbo della blue tongue ma non hanno potuto contare neppure su un centesimo di indennizzo".

La tregua è finita, dunque.

"La Regione ha sbagliato tutto, concentrando tutte le attenzioni sul vaccino – prosegue il consigliere regionale dell'Udc – mentre si è dimenticata di affrontare la disinfestazione delle campagne. Non c'è stato neppure il monitoraggio del bestiame arrivato nei porti. Non si è insomma affrontato il problema dell'insetto vettore".

Occorre una svolta: "E' necessario rilanciare un'azione concreta – evidenzia Rubiu – per riconoscere un ruolo di primo piano al settore della pastorizia, uno dei comparti strategici dell'economia isolana. Non si deve certo giocare sulla pelle degli allevatori. I sussidi vanno subito erogati. Poi si auspica che la magistratura faccia davvero chiarezza sullo scandalo dei vaccini. Una cosa è certa. Nei nostri ovili è racchiuso un patrimonio di saperi e sapori da salvaguardare, non certo da disperdere, con interventi urgenti da parte della Regione".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capogruppo regionale di “Zona Franca Sardegna” Modesto Fenu: "E' davvero assurdo che il sistema agropastorale dell'Isola subisca uno scandalo senza precedenti. Non si comprende perché per sconfiggere l'epidemia non si sia intervenuto sugli insetti vettori del virus. La soluzione più logica attraverso i servizi sanitari della Regione. Occorre un cambio di marcia. Il settore va sostenuto. Bisogna entrare nell'ottica che l'agricoltura svolge il ruolo di settore trainante dell'economia. La Giunta deve dare delle risposte immediate per il sostegno alle aziende del comparto, uno dei punti chiavi per la rinascita della Sardegna. Sono inaccettabili le lungaggini sugli indennizzi, con 25 milioni di euro bloccati dalla Ragioneria generale dello Stato".

Il leader del movimento va oltre: "La pazienza degli allevatori è finita – conclude Fenu – A causa dei ritardi accumulati sulla battaglia al virus, la grande fetta delle aziende agropastorali è stata cancellata. Per trovare le soluzioni migliori per il rilancio del settore, ci vuole umiltà nel saper ascoltare le ragioni degli altri. Occorre ripartire dal mondo delle campagne per ridare ossigeno alle peculiarità della nostra Isola".