Notizie positive sul fronte della movimentazione dei bovini.

L’assessorato regionale della Sanità emetterà nelle prossime ore, dopo il via libera formale del ministero della Salute, nuove indicazioni operative, discusse e concertate ieri a Cagliari durante la riunione dell’unità di crisi sulla Lingua blu. Oltre a Regione e ministero, hanno partecipato i rappresentanti dell’istituto Zooprofilattico della Sardegna e i Servizi sanitari delle Asl. Rispetto al recente passato, e come richiesto anche dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, sarà meno difficoltoso movimentare gli animali pur rispettando alcune norme di profilassi. L’Unità di crisi interistituzionale è costantemente impegnata per contrastare da una parte la diffusione della Lingua blu, dall’altra per non penalizzare il comparto zootecnico primario dell’Isola.

MOVIMENTAZIONE IN SARDEGNA. In sintesi, per quanto riguarda la movimentazione all’interno della Sardegna, potranno essere spostati gli animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue Tongue che non presentino sintomi di malattia il giorno della partenza. Qualora gli animali sensibili debbano passare in aree libere dalla malattia, devono essere protetti durante il trasporto dall'attacco degli insetti vettore. Potranno essere movimentati anche i capi appartenenti alle specie sensibili alla Blue Tongue, da zona infetta a zona non infetta, a condizione che siano vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti e che non sia stata accertata circolazione virale negli ultimi 60 giorni. Per quanto riguarda gli animali destinati alla macellazione (sempre all’interno della Sardegna), questi possono essere movimentati direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione sempre che non presentino sintomi di malattia.

MOVIMENTAZIONE EXTRAREGIONALE. Relativamente alla movimentazione extraregionale, per lo spostamento di animali vivi appartenenti alle specie sensibili alla Lingua blu, questi dovranno essere protetti durante il trasporto dall'attacco dei Culicoides con un trattamento insetto-repellente, eseguito prima della partenza. È autorizzato anche il trasferimento degli animali da aziende situate all'esterno dei territori con infezione in atto, a condizione che siano sottoposti a vaccinazione per i sierotipi circolanti negli ultimi 60 giorni. Per gli animali destinati alla macellazione, questi possono essere movimentati verso un qualsiasi stabilimento del territorio nazionale. Gli animali dovranno essere sottoposti a vincolo sanitario; dovranno essere inviati direttamente all’impianto; siano oggetto di una prenotifica inviata almeno 24 ore prima dell'arrivo da parte del Servizio Veterinario competente sull'azienda di partenza a quello competente sullo stabilimento di macellazione; infine, dovranno essere macellati entro 24 ore dal loro arrivo.