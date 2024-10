«Il diffondersi violento della lingua blu in aree sempre più vaste del nostro territorio sta mettendo in ginocchio le aziende agricole, producendo incalcolabili danni alla pastorizia. Di fronte ad un tasso di mortalitàdegli ovini fortemente in crescita, preoccupa l’incapacità e la carenza delle istituzioni sugli interventi di prevenzione e di gestione dell’epidemia».

Lo ha affermato la consigliera regionale di SardignaLibera, Claudia Zuncheddu, depositando un’interrogazione in Consiglio regionale sulla inefficace gestione dell’epidemia da parte della Regione.

«Ai primi di luglio – spiega Zuncheddu – i vaccini messi a disposizione degli allevatori hanno creato forti perplessità nel mondo pastorale, per via dei possibili effetti collaterali sulla salute degli ovini. Nelle passate campagne di vaccinazione si sarebbe registrata una riduzione media del 50% della produzione del latte e numerosi casi di infertilità. Questi effetti, di fatto irreversibili, inducevano i pastori ad una macellazione degli animali in età fertile, con gravi danni per la loro economia».

«A tutt’oggi – continua Zuncheddu – non sarebbero stati eseguiti i normali prelievi ematici previsti sugli ovini affetti dalla malattia. Questi prelievi sono indispensabili per l’individuazione del sierotipo, da cui non si può prescindere per individuare il vaccino specifico per debellare l’epidemia. Inoltre, l’imposizione delle vaccinazioni nel pieno dell’epidemia è un grave atto di irresponsabilità perché l’immunizzazione, come avviene per l’uomo, dev’essere sempre eseguita anticipatamente per prevenire l’esplosione della malattia ed è controindicata quando essa è già in corso, pena l’aggravamento e il complicarsi dei casi».