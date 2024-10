Il ministero della Salute allenta le restrizioni vigenti in Sardegna legate alla circolazione della lingua blu tra i bovini. Adesso, i Comuni dove resistono le limitazioni per il Btv-3 (sierotipo 3) sono Sant'Anna Arresi, Piscinas, Teulada, Santadi, Tratalias, Villaperuccio, tutti ricadenti nella provincia del Sud Sardegna. Il ministero ha anche rimosso i limiti alla movimentazione dei capi per il sierotipo 4. Movimentazione fino a ieri consentita solo previa vaccinazione o test Pcr negativo nelle zone interessate alle restrizioni.

"Si tratta di una bella notizia per il territorio e l'intero comparto - commenta il coordinatore della Lega e consigliere regionale Dario Giagoni - questo certifica il lavoro svolto, soprattutto in termini di prevenzione, dall'assessorato alla Sanità". Adesso, incalza l'esponente della maggioranza, "diventa importantissimo proseguire con la profilassi vaccinale sui bovini per evitare nuove restrizioni sui capi non vaccinati e consentire quindi la movimentazione anche in caso di ricomparsa della malattia. Nel frattempo la Regione è impegnata anche sul fronte degli ovini, con una accelerazione delle vaccinazioni programmate".