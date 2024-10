Novecento capi morti e 585 focolai: sono i numeri dell'epidemia da lingua blu in Sardegna. Le vaccinazioni sono in ritardo e oggi, durante la seduta congiunta delle commissioni Sanità e Attività produttive del Consiglio regionale, si è cercato di comprenderne i motivi. Uno dei principali intralci è rappresentato dal corto circuito nella comunicazione tra assessorato della Sanità e Ats, col primo che più di quattro mesi fa ha sollecitato la seconda a provvedere alle somministrazioni, senza però ricevere alcun riscontro.

Nella lettera che il 5 maggio scorso il direttore del servizio veterinario regionale (che fa capo all'assessorato), Antonio Montisci, ha scritto alla direzione di Ats Sardegna invitandola ad impiegare il personale necessario nelle misure di profilassi, si leggeva: "Tenuto conto che l'attività di vaccinazione da effettuare dovrà concentrarsi nelle aziende e nei territori individuati sulla base del rischio, proprio per garantire il puntuale svolgimento delle attività di profilassi in quelli a maggior rischio, si invita questa direzione a voler adottare gli opportuni provvedimenti necessari affinché si ottimizzi l'impiego del personale incaricato in queste zone".

Dalla seduta odierna della commissione emerge però che l'Ats non ha mai risposto a questa nota. Salgono nel frattempo i focolai, arrivati a 585, la maggior parte concentrati nei territori delle Asl di Nuoro (337), Oristano (98) e Lanusei (70). Meno preoccupante la situazione a Sassari (38), Cagliari (35), Olbia (4) e Sanluri (3). Inoltre, sono 12.598 i casi clinici di ovini infettati e 898 i capi morti. Numeri presentati oggi dalla direzione generale dell'assessorato durante la riunione congiunta delle due commissioni.