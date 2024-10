Diventa sempre più grave il quadro che rivela l’inchiesta della Procura della repubblica di Roma sull’intreccio di interessi che ruotano intorno ai vaccini che avrebbero dovuto combattere l’aviaria e la lingua blu. Ovviamente per la Sardegna e per la sua economia potrebbero essere centrali i risultati delle indagini che riguardano la lingua blu, che ha colpito, soprattutto negli anni dal 2000 al 2004, gli allevamenti ovini dell’isola.

Quello che sta emergendo dall’inchiesta in corso conferma e rafforza i timori più volte manifestati di fronte alla tragedia vissuta direttamente dagli allevatori negli anni in cui l’epidemia scoppiava. Dalle associazioni di categoria, da esperti, da alcuni politici fu lanciato allora un grido d’allarme perché era chiaro che qualcosa di drammaticamente anomalo stava accadendo. Un danno così ingente al patrimonio zootecnico sardo, che in quindici anni la Regione ha dovuto stanziare solo per indennizzi, senza calcolare le spese per i vaccini, circa 170 milioni di euro.

Gli assessori dell’Agricoltura Elisabetta Falchi e della Sanità Luigi Arru ritengono quindi importante che anche la magistratura sarda approfondisca questo aspetto delle indagini e positivo che si proponga l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta.

Da parte sua la Regione, affermano gli assessori Falchi e Arru, ha dato il via a una puntuale attività di verifica di tutti gli atti e dei comportamenti di tutte le persone coinvolte. Una attività che sarà di sostegno a quella svolta dalla magistratura, ma che mirerà soprattutto a individuare eventuali responsabilità politiche locali.

In attesa dei primi risultati di questa attività di verifica, gli assessori Falchi e Arru chiedono comunque al dottor Romano Marabelli, indagato nella vicenda, che si è per questo autospeso dall’incarico di segretario generale del ministero della Salute, di dimettersi anche dal consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna.

Quanto alla vera lotta contro la lingua blu gli assessori dell’Agricoltura e della Sanità puntano a un approccio nuovo che metta al centro la necessità di prevenire attraverso un serio piano sanitario. Intanto rassicurano tutto gli operatori: il vaccino in fase di utilizzo è completamente diverso da quello che avrebbe provocato l’inizio dell’epidemia. Le vaccinazioni attualmente in corso, dai monitoraggi effettuati, non stanno provocando danni. Le strutture della Regione si stanno comunque attivando per monitorare i sierotipi presenti attualmente e per programmare tempestivamente la prossima campagna di vaccinazione. E’ necessario infatti che i primi campioni dei vaccini siano a disposizione dall’inizio dell’anno in modo da garantire la possibilità di testarli sugli animali sardi consentendo agli allevatori di avere maggiori certezze.

Si sta procedendo contemporaneamente al monitoraggio di altre patologie che sono state segnalate in più punti della Sardegna per individuare le migliori strategie di intervento preventivo.