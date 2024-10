“Se dal ministero della Salute non arriveranno a brevissimo risposte alle nostre richieste sul ripristino del protocollo per la movimentazione degli animali verso la Penisola, che abbiamo sollecitato anche oggi, siamo pronti a iniziare una battaglia unitaria tra Regione e associazioni di categoria nei confronti del dicastero per vedere finalmente riconosciuto il diritto dei nostri allevatori di poter movimentare il proprio bestiame. Già nelle prossime ore contatteremo gli uffici ministeriali di Beatrice Lorenzin per organizzare al più presto una nuova e risolutiva riunione dell’Unità di crisi a Roma”.

Lo annunciano gli assessori regionali della Sanità e dell’Agricoltura, Simona De Francisci e Oscar Cherchi, che, dopo le rassicurazioni e i provvedimenti concertati nelle scorse settimane tra Regione e ministero sulla lotta alla Lingua blu intendono porre fine alla questione del blocco della movimentazione causata dalla malattia, che interessa in particolare il comparto bovino.