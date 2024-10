"I Comuni hanno già ricevuto i primi dieci milioni di euro e stanno provvedendo agli indennizzi. Nei prossimi mesi arriveranno gli altri nel rispetto dalle procedure e dei tempi tecnici minimi necessari dettati dalle norme post-approvazione della Finanziaria regionale".

Così l'assessore dell'Agricoltura, Oscar Cherchi, risponde alla critiche del consigliere Efisio Arbau sulla Blue Tongue, accusando l'esponente della Base di creare creare ulteriore allarmismo. “E’ il solito esercizio di demagogia acrobatica - osserva Cherchi -. Quello che sembra diventato lo sport preferito in campagna elettorale e nel quale si esercita da 'fuoriclasse' il consigliere Arbau, che preferisce il catastrofismo per seminare zizzania e racimolare qualche consenso, piuttosto che riconoscere che questa Giunta ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità. Prima per combattere e limitare con ogni mezzo a disposizione la diffusione della Lingua Blu, e successivamente per indennizzare gli allevatori".