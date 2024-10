L'infettivologo sassarese Antonio Pintus ha lanciato su Facebook un appello rivolto a tutti i suoi contatti rispetto all'emergenza pandemica nell'Isola. "Da domani la Sardegna passerà in zona bianca - scrive Pintus -, l’inizio di una tanto agognata normalità, vorrei però invitare le persone che mi seguono a non abbassare troppo la guardia, il resto d’Italia è ancora in piena pandemia, la Sardegna non è isolata, ci sono tante persone che arrivano nell’isola e un tampone negativo non significa che uno veramente non abbia il Covid, vuol solo dire che in quel momento non lo ha, quale sarebbe la soluzione? I vaccini, che soprattutto in Sardegna sono ancora in alto mare".

"Ho letto di gestori di locali che stanno già organizzando serate musicali - prosegue l'infettivologo -, sinceramente la cosa mi lascia perplesso, posso capire l’aperitivo, magari all’aperto o una cena ben distanziati, ma non oltre, ma non sta a me fare regolamenti".

"Ragazzi: continuate ad utilizzare le mascherine, sanificare le mani, fatevi pure l’aperitivo, ma non assembratevi, siate ancora prudenti, ancora un po’, evitiamo, anche per tutti quelli che lavorano (bar, ristoranti, palestre) che ci si ritrovi punto a capo. Mi raccomando".