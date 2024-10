Un'infermiera pronta al suo instancabile e coraggioso lavoro, alle sue spalle il tricolore italiano e il vessillo dei Quattro Mori: un artista sardo, di Maracalagonis, Roberto Albano, 32 anni, ha realizzato questo bellissimo ritratto su legno, rappresenta la nostra Sardegna e le nostre infermiere d'eccellenza. Ha chiesto ad un volontario suo amico, di donarlo a chi volesse e lui non ci ha pensato tanto: al reparto di Rianimazione del Santissima Trinità di Cagliari. Questa mattina la consegna, non servono parole, tanta commozione e gratitudine. Il quadro è su compensato e la maggior parte dei lavori realizzati dall’artista di Maracalagonis sono in aerografia.

“Ringrazio la Protezione Civile Sos Quartu – dice l’artista - per aver recapitato il quadro che ho realizzato per tutte le nostre infermiere e tutto il campo ospedaliero della Sardegna. Nel mio piccolo spero di aver dato un po di coraggio e supporto in più alle persone che rischiano la propria salute per la nostra.

Semplicemente grazie”.