I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana annunciano che ci vorranno dieci giorni per riparare il tratto di ferrovia distrutta dall'alluvione tra San Gavino-Abbasanta, in provincia di Cagliari, mentre serviranno tre settimane per il tratto Enas-Olbia, nella linea Olbia-Ozieri-Chilivani, in condizioni meteorologiche favorevoli.

E' questo il tempo necessario per portare avanti i lavori, sempre che le condizioni meteorologiche siano favorevoli, per progettare ed effettuare gli interventi alle linee ferroviarie duramente danneggiate dall'alluvione che nei giorni scorsi ha interessato la Sardegna. Per garantire la mobilità sull'Isola, Trenitalia ha istituito servizi sostitutivi con autobus fra San Gavino e Abbasanta e fra Olbia e Ozieri-Chilivani.