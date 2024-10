L'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi – USTIF nel febbraio 2017 aveva ordinato la chiusura del ponte ferroviario in agro di Barrali per motivi di sicurezza e a distanza di oltre un anno mezzo la linea ferroviaria fra Dolianova e Isili rimane ancora chiusa con buona pace di pendolari e sindaci ormai stufi dei continui disagi.

I lavori di messa in sicurezza sul ponte di ferro di Barrali non sono mai partiti come denuncia il sindaco, Fausto Piga “Da un anno e mezzo siamo costretti a subire un servizio di trasporto pubblico locale precario, ai treni e pullman vecchi e obsoleti si aggiunge una ferrovia di cui ancora non si capisce il futuro, nessuna risposta ai nostri solleciti, diciassette mesi di ritardi e rinvii che non siamo più disposti a tollerare”.

Dopo le reiterare proteste, forse la tanto attesa svolta, Abbanoa infatti ha promesso l’inizio dei lavori di propria competenza entro la fine del mese e solo al termine sarà la volta dei lavori di messa in sicurezza del ponte messi in capo ad Arst. Pare certo che per vedere nuovamente il treno occorrerà attendere la fine dell'anno, una beffa se si pensa che il disservizio sarebbe dovuto durare pochi mesi.