Questa settimana iniziano gli appuntamenti de La Vida Rústiga, che insieme alla mostra inaugurata il 24 settembre, il Centre Excursionista de l'Alguer organizza per raccontare un importante spaccato della società del passato: la vita nelle campagne.

Sabato 14 alle ore 18:30, presso la Sala Convegni de Lo Quarter è in programma la conferenza dal titolo: A l'Alguer lo pa és història, del Prof. Tonino Budruni, storico

e autore di diverse importanti ricerche e pubblicazioni sulla storia di Alghero e della Sardegna.

Durante la conferenza il Prof. Budruni affronterà il tema dell’importanza del pane e della panificazione nella quasi millenaria storia della città e, più in generale, dell’alimentazione in un contesto sociale chiuso e militarizzato, in una prospettiva di lungo periodo fino alla fine della seconda guerra mondiale.

Nella stessa struttura, presso la Sala Espositiva continua l'esposizione degli attrezzi usati nelle campagne tra fine 1800 – inizio 1900, raccolti nel nostro territorio. Aperta sino al 29 ottobre, seguirà i seguenti orari, martedì e mercoledì dalle 17:00 alle 20:00, da giovedì a domenica, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00, lunedì chiusura settimanale.

La settimana prossima, in calendario martedì 17 e mercoledì 18 alle ore 17:30 la seconda edizione del Corso sulla Panificazione del Prof. Antonio Farris e sabato 21 alle ore 18:30 la conferenza Architetture tradizionali nel paesaggio agrario algherese, dell'Arch. Giovanni Oliva. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Meta.

Il testo in algherese:

Aqueixa setmana comencen los apuntaments de La Vida Rústiga, que amb l'exposició inaugurada el 24 de setembre, lo Centre Excursionista de l'Alguer organitza per contar una important part de la societat del passat: la vida en les campanyes.

Dissabte 14 a les hores 18:30, a la Sala Conferències de Lo Quarter és en programa la lliçó del títol: A l'Alguer lo pa és història, del Prof. Tonino Budruni, històric i autors de diverses importants recerques i publicacions a damunt de la història de l'Alguer i de la Sardenya.

Durant la conferència el Prof. Budruni tractarà de l'importança del pa i de la panificació en la quasi milenària història de la ciutat i, més en general, de l'alimentació en un context social tancat i militaritzat, en una perspectiva d'un període llong fins a la fi de la segona guerra mundial.

A la mateixa estructura , a la Sala Expositiva continua l'exposició dels atraços emprats en les campanyes entre la fi del 1800 – inici del 1900, recullits al nostro territori. Oberta fins al 29 d'octubre, seguirà els següents horaris, dimarts i dimecres de les 17:00 a les 20:00, de dijous a diumenge de les 10:00 a les 12:30, de les 17:00 a les 20:00, dilluns tancat.

La setmana que ve, en calendari dimarts i dimecres 18 a les hores 17:30 la segona edició del

Corso sulla Panificazione del Prof. Antonio Farris i dissabte 21 a les hores 18:30 la conferència Architetture tradizionali nel paesaggio agrario algherese, de l'Arq. Giovanni Oliva. La manifestació té el patrocini del Municipi de l'Alguer i de la Fundació Meta.