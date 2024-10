L’impianto sportivo comunale di Pozzomaggiore sarà intitolato a Signora Luigia Meloni, meglio conosciuta come “Donna Luisa Meloni”. È questa la decisione presa dalla Giunta di Pozzomaggiore, guidata dal Sindaco Mariano Soro, nel corso della seduta del 9 aprile.

Un’importante riconoscimento verso colei che, nel 1951, ha voluto fortemente questa struttura, situata in via Matteotti, come un valido supporto educativo e di aggregazione sociale, in modo particolare per i giovani.

Nata a Pozzomaggiore il 25 luglio del 1912 e deceduta il 7 giugno del 2002, Sindaca di Pozzomaggiore dal 1948 al 1952 e dal 1952 al 1956, è stata tra le prime cittadine donne d’Italia. Attualmente, l’impianto ospita le partite casalinghe dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pozzomaggiore (campionato prima categoria Figc) e del Real Pozzo (Promozione Csi).

Già all’inizio del suo mandato, il Sindaco Soro aveva puntato molto sul suo miglioramento tanto che, alcuni mesi fa ormai, sono terminati i lavori della messa in posa dell’erba sintetica.