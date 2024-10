“Ho chiesto aiuto per Olbia, Calzedonia ha risposto in maniera commovente”.



Sabrina Serra è una giovane imprenditrice che gestisce a Olbia il punto vendita Intimissimi al Corso Umberto I e il punto vendita Tezenis al centro commerciale Auchan. Racconta di quando, subito dopo il disastro, ha capito che era urgente fare qualcosa.



“Molti miei amici e conoscenti sono stati coinvolti dall’alluvione. Andando a casa loro mi sono resa conto che avevano perso ogni cosa. Ho pensato: queste persone hanno bisogno davvero di tutto, non hanno più neanche le mutande. Siccome noi vendiamo abbigliamento intimo, mi è venuta l’idea di scrivere una mail al Presidente del gruppo Calzedonia, dottor Sandro Veronesi, cui appartengono i marchi Intimissimi, Tezenis, Calzedonia e Falconeri”.



“Ho scritto la mail - prosegue Sabrina Serra - pensando: chissà se potrà leggerla, chissà se mi risponderà. Invece dopo poche ore il dottor Veronesi mi ha risposto dicendomi che si trovava in Giappone per lavoro, che si sentiva vicino a noi, ai nostri dipendenti, ai nostri clienti, e a tutta la cittadinanza, e chiedendomi come poteva rendersi utile”.



“Ero stupita della risposta così aperta e immediata – continua Sabrina – e gli ho scritto nuovamente dicendogli che le persone avevano un disperato bisogno di tutto, per prima cosa della biancheria intima. E poi, pensando forse di esagerare, gli ho riferito del fatto che alcune nostre commesse avevano perduto l’automobile a causa dell’alluvione. Un danno grave per me e per loro, che rischiava di compromettere la loro possibilità di recarsi al lavoro. Gli ho proposto di promuovere una raccolta fondi in tutti i punti vendita del gruppo per acquistare altre automobili”.



“Da allora non ho più sentito il dottor Veronesi, ma sono stata contattata dagli uffici del gruppo Calzedonia che avevano ricevuto sue disposizioni per inviare immediatamente DIECIMILA capi di abbigliamento intimo. Quando mi hanno dato la notizia non ci potevo davvero credere. Ma ieri mattina il corriere mi ha recapitato centodieci colli contenenti i diecimila capi di abbigliamento intimo delle marche della mia azienda, e io con le mie dipendenti e alcuni volontari stiamo preparando tutto per distribuirli a tutte le persone bisognose nella città di Olbia.”



“Non so se l’azienda sia o meno d’accordo che io divulghi la notizia – afferma Sabrina - ma mi prendo questa responsabilità, mi sento davvero in dovere di farlo. I marchi del gruppo Calzedonia avrebbero potuto incrementare di molto le vendite in questo momento di bisogno, ma l’azienda ha preferito aiutare una comunità che, nei momenti floridi, le ha dato, ci ha dato tanto.”



“A proposito – conclude Sabrina Serra – dall’azienda mi hanno anche chiamato per comunicarmi che le nostre dipendenti riceveranno in dono delle autovetture in sostituzione di quelle di loro proprietà andate perse nell’alluvione. Una cosa piccola rispetto a tutti i bisogni cui si deve far fronte, ma una cosa grandissima per me e per le dipendenti. Mi sento di dire, di cuore, che sono onorata e felice di lavorare per un’azienda così sensibile, cos&igr