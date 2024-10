Domani lo stadio Marassi di Genova ospiterà un gemellaggio dei sapori tra la Liguria e la Sardegna.

I dolci secchi di Sennori (pasticceria artigianale “Il Giglio dolci di Sardegna” di Sorso), le panadas di Oschiri (pastificio artigiano “Sa Panada”) e il vino di Mamoiada (Cantina Canneddu) saranno i tre prodotti del nostro artigianato agroalimentare della Sardegna che saranno offerti prima del match di calcio Genoa-Cagliari, verranno offerti in degustazione nelle aree Hospitality dello Stadio Ferraris.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Confartigianato Liguria e Confartigianato Sardegna, intende promuovere le eccellenze artigiane liguri e quelle sarde anche attraverso lo sport più amato dagli italiani.

“Attraverso questa iniziativa gastronomica – questo il commento Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna – vogliamo ribadire la vicinanza storica tra le nostre due terre, un simpatico e proficuo gemellaggio a tavola che punta i riflettori non solo sul campo di gioco ma anche sulle squadre delle nostre eccellenze, presentandole a un pubblico selezionato e attento. Le nostre imprese, attraverso questo incontro, hanno per questo concrete opportunità di far conoscere e di far cercare le loro produzioni anche nei negozi liguri”.

“L’idea di questo tipo di promozione dei prodotti agroalimentari ci pare molto interessante – ha aggiunto – e per questo, a breve, proporremo al Cagliari Calcio una attività simile da svolgere alla Karalis Arena, durante il prossimo campionato. Inviteremo gli amici liguri, che sappiamo molto amanti della nostra regione – ha concluso Mameli – ad acquistare i prodotti del nostro territorio anche in una logica di conoscenza, promozione e rilancio del “made in Sardegna”.