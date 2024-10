Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Comune sulla sentenza dello scorso 8 agosto del Tar Sardegna, che aveva decretato la sospensione dell'ordinanza per l'abbattimento della recinzione posta da alcuni privati nell'area sterrata della seconda spiaggia di Orrì.

I giudici hanno disposto che le recinzioni poste a Orrì vengano rimosse “Per consentire l'uso pubblico del bene”. L'area pertanto torna a libera fruizione dei cittadini.

Sul merito della proprietà il Tar Sardegna si esprimerà l'8 luglio 2020, data fissata per l’udienza. Un vicenda che va avanti da anni e innescata una controversia con alcuni privati. Il Sindaco Massimo Cannas ha emesso una serie di provvedimenti volti alla ''tutela dell'uso pubblico del bene'', con l'unico fine, ribadiscono dal Comune “Di ripristinare il libero accesso dell'area usata da decenni dalla collettività, come passaggio pedonale per la spiaggia e libera sosta dei veicoli”.