E’ un po’ come sottolineare il concetto “Rispettate le O.R.E.”, O come Ordine, R come Rispetto, E come Educazione. Basta coi ritardi, le regole sono regole e come tali devono essere osservate in maniera scrupolosa. Non solo dai professori e dai collaboratori scolastici, ma soprattutto anche dagli alunni.

Così, una circolare interna all’istituto Scientifico di Selargius (la numero 153, scaricabile anche dal sito dell’istituto Liceo Pitagora), recita chiaramente l’obbligo di prestare attenzione all’ingresso nell’edificio scolastico: i cancelli chiudono alle 08.35 – si legge in grassetto – i ritardatari, ad eccezione dei pendolari autorizzati e giustificati, saranno soggetti al pagamento tramite le rispettive famiglie di 2 euro per l’assistenza (dovranno attendere in biblioteca e verranno affidati, per agli operatori ed entreranno in classe alla seconda ora n.d.r.).

Una circolare interna che, a partire dal mese scorso, ha di fatto dato una sterzata positiva a chi spesso ostentava comportamenti non proprio consoni in classe. E c'è da sperare che l'iniziativa venga intrapresa da altri presidi e dirigenti scolastici della Sardegna.