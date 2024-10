L’ex dipendente di Abbanoa Giuliano Ferru, cagliaritano di 40 anni, è stato sorpreso dalla polizia mentre con dei fiammiferi appiccava il fuoco a un cumulo di sterpaglie in via Is Cornalias, a Cagliari, nelle vicinanze della sede di Abbanoa e accanto ai parcheggi dell' ospedale Brotzu. Alla base del gesto ci sarebbe la voglia di vendetta dovuta al licenziamento da parte della società di gestione delle risorse idriche in Sardegna e voleva vendicarsi. L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato.