In Sardegna

La disperazione per la perdita del lavoro ha portato un ferroviere in pensione, Roberto Bruno, 64 anni, ad incatenarsi davanti al Comune di Golfo Aranci per chiedere giustizia per il fratello Carlo, di qualche anno più giovane, che dopo 25 anni di lavoro a bordo delle navi Sardinia Ferries ha perso il posto.