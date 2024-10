“È andata più o meno così, il “delivery” speciale di racconti a domicilio per bambini è stata una botta di vita e di energia per i più piccoli ma pure per i grandi che hanno aperto le porte di casa accogliendoci con sorrisi aperti che più aperti non si può. In strada, sulle scale, sul cortile di casa. I bambini. Il potere delle storie. L’irrinunciabile bisogno del corpo, seppur a distanza. Il diritto all’allegria e alla socialità. Per dire che loro, i bambini, esistono anche oltre la scuola e meritano attenzione. Per dire che lo “star bene” non si misura con il soldo. Che la Cultura coi suoi luoghi pensanti serve e manca da morire. Grazie alla meravigliosa Paola Atzeni, attrice e ideatrice di questa iniziativa e grazie al Marina Cafè Noir - Festival di letterature applicate per la collaborazione preziosa”.

Lo ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Turismo del Comune, Francesca Tuveri, plaudendo al successo della manifestazione: nonostante le limitazioni nel programmare iniziative culturali in presenza, il Comune di Guspini ha proposto alla popolazione un'attività frutto di una collaborazione con il Marina Cafè Noir - Festival di letterature applicate pensata per invertire la rotta - una specie di consegna a domicilio - rivolta a bambini dai 5 agli 8 anni. L'evento ha preso il nome di: "E ti vengo a cercare...per poterti raccontare", una sorta di serenata alla finestra senza musica ma con letture a domicilio e su prenotazione.

L'attrice Paola Atzeni ha fissato così gli appuntamenti e si è presentata alla porta o alla finestra o sotto il balcone di chi voleva partecipare e ha letto loro un libro a scelta tra cinque titoli proposti. Inutile dire che l’idea ha avuto un successo enorme, segno che verrà quasi certamente replicata anche in futuro.