Fausto Piano, 60 anni di Capoterra e il 47enne siracusano Salvatore Failla, due dei quattro dipendenti della Bonatti rapiti in Libia nel luglio del 2015, sarebbero stati uccisi durante una sparatoria nella regione di Sabrata. Lo ha riferito la Farnesina.

"Relativamente alla diffusione di alcune immagini di vittime di sparatoria nella regione di Sabrata in Libia, apparentemente riconducibili a occidentali", si legge in una nota, "da tali immagini e tuttora in assenza della disponibilita' dei corpi, potrebbe trattarsi di due dei quattro italiani, dipendenti della societa' di costruzioni Bonatti, rapiti nel luglio 2015 e precisamente di Fausto Piano e Salvatore Failla. Al riguardo la Farnesina ha gia' informato i familiari. Sono in corso verifiche rese difficili, come detto, dalla non disponibilita' dei corpi".

Stando a quanto appreso negli ambienti giudiziari di piazzale Clodio, dove era stata aperta un'inchiesta per sequestro di persona con finalita' di terrorismo, i due ostaggi sarebbero stati uccisi mentre stavano per essere trasferiti da un covo all'altro. Da tempo erano stati separati dagli altri due colleghi, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, e ieri, a Sabrata, si trovavano a bordo di uno dei mezzi di un convoglio dell'Isis attaccato dalle forze di sicurezza libiche.

I corpi dei due italiani sarebbero ora nelle mani dei miliziani che, dopo la sparatoria, erano convinti che avesse perso la vita solo un gruppo di jihadisti. Ieri negli scontri tra Isis e forze libiche sono morti almeno otto jihadisti, la maggior parte dei quali di nazionalita' tunisina.

Per Giampiero Massolo, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, gli italiani sono stati rapiti da "organizzazioni con una connotazione principalmente criminale piu' che jihadista". "Ci sono altri due italiani da salvare - ha ricordato - non dobbiamo dire o fare cose che possono compromettere l'attivita' in corso".

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha espresso "forte preoccupazione": "ci stringiamo con affetto alle famiglie e a tutte le persone che vivono momenti di ansia e sofferenza". Il legale della famiglia Failla, Francesco Caroleo Grimaldi ha riferito di aver sentito "in mattinata la moglie: e' disperata e chiede che il suo dolore sia rispettato. Non c'e' ancora assoluta certezza che sia proprio suo marito uno dei due italiani rimasti uccisi in Libia. Per questo sta vivendo queste ore con infinita angoscia".

Nessuna dichiarazione ufficiale della Bonatti. Sul fronte politico l'opposizione chiede al governo di riferire in Parlamento. Piano e Failla furono rapiti il 19 luglio 2015 insieme a Gino Pollicardo, 55enne ligure di Monterosso, e il 65enne Filippo Calcagno di Enna, nella zona di Mellitah, a 60 chilometri da Tripoli, mentre rientravano dalla Tunisia.

Le dinamiche del rapimento non sono mai state chiarite del tutto, vista la difficile condizione in cui versa il Paese nordafricano e la mancanza di una rivendicazione.