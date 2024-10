Viva la vita, viva la libertà, in quel sorriso stampato sul viso, un ‘guerriero’ che non s’arrende e che nel lunedì 4 maggio 2020, fine del lockdown e dell’allentamento delle restrizioni per il Covid-19, è pieno di gioia. Una bellissima giornata di sole ha di fatto accompagnato e reso gradevole la permanenza all'aria aperta fuori dalle quattro mura, a chiunque, anche a Lui.

Si tratta di Paolo Palumbo, il giovane chef di Oristano, è felice e lo rende partecipe sulla sua seguitissima pagina Facebook: “Libertà, sole e aria aperta. Oggi dopo circa due mesi e più, mi sono preparato e sono uscito nei pressi di casa mia, per respirare un po' di aria pulita e di sole. Naturalmente, solo con i miei assistenti, con tutte le precauzioni, ma è impagabile il momento in cui dopo tutto questo tempo ho sentito il sole scaldarmi e il leggero vento che mi accarezzava. Una sensazione di libertà veramente speciale. Ma quanto siamo fortunati a vedere la luce del sole e a poter sentire il vento sulla nostra pelle? Questo momento ci ha sicuramente insegnato ad apprezzare le cose più importanti della nostra vita, viva la libertà e viva la vita”.