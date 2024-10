Liberate l’asinella di Olbia. E’ l’appello che un gruppo di persone lancia sul social network facebook manifestando lo sdegno per l’attività commerciale che ha preso piede a Olbia in corso Umberto I. L’asinella Belen, infatti, scampata al macello, viene messa in bella mostra dove, dietro pagamento di 5 euro, è fotografata al fianco di turisti che si mettono in posa vestiti con abiti sardi.

Internauti e animalisti Lav hanno, dunque, presentato alla Polizia municipale un esposto per maltrattamenti all'animale. Secondo i primi accertamenti le condizioni di Belen apparirebbero buone.

Foto tratta dalla pagina facebook "Liberate l'asinella di Olbia"